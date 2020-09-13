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فن

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على تفاصيل زيجاته الـ٩

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
يوافق اليوم ذكري ميلاد الفنان رياض القصبجي الشهير بشخصية "الشاويش عطية".

وُلد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات وعمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، وتنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.

تزوج الفنان الراحل رياض القصبجي، 4 مرات وأحدثت حفيدته (جويا) جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا قبل سنوات، وهي ابنته من زوجته الإيطالية. 

وبدأت (جويا) مشوارها الفني عن طريق الإعلانات واستعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من: مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويره في إحدي القري السياحية عام 2011.

وسبق أن قال ابنه في احد البرامج التلفيزيونية إن والده تزوج ٩ مرات، 4 بشكل رسمي، وخمس مرات "عرفي".
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