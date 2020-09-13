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تعليم

البحث العلمي تعلن عن دورة تدريبية لكتابة المقترحات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  بالتعاون مع PRIMA Foundation و EURICE  دورة تدريبية إفتراضية online  للتدريب على كتابة المقترحات، أيام 12-13-15 أكتوبر 2020

ويمكن للمتقدمين المهتمين التسجيل من خلال هذا الرابط:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl2hFspyt0h7lF5KgZQM3WqwW-WF1hOhw9qjpeLCM1H0Oy1g/viewform
 

واوضحت أن التسجيل قبل 15 سبتمبر 2020، وسيتم إخطار المتقدمين المختارين في أسرع وقت ممكن وإرسال جدول الأعمال وفقًا لذلك.


واشارت إلى أن هذا التدريب مقدم مجانا دون أى تكاليف، و سيقوم بتقديمه مجموعة من الخبراء التابعين لبرنامج PRIMA و Eurice (المكتب الأوروبي للبحوث والمشاريع GMBH) و أكاديمية البحث العلمى كمدربين في هذه الدورة التدريبية.


وكشفت انه من يمكنه التقديم لهذه الدورة التدريبية هم : الباحثون ، أعضاء هيئة التدريس ، قادة الفرق ومنسقو المشروع

كما ان مواعيد تقديم هذه الدورة التدريبية : ثلاثة أيام (الجلسات الصباحية 10 صباحًا - 12 ظهرًا / جلسات بعد الظهر 4 - 6 مساءً).

وأضافت أن محتوى التدريب هو:

- مقدمة عن calls والوثائق والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم فى برنامج PRIMA.

- خصائص المقترحات المقبولة.

- التحضير لكتابة وتقديم المقترحات و الخطوات التى يجب إتباعها.

- العمل على المذكرة المفاهيمية و نموذج التقديم بما يتضمن الأقسام الرئيسية وكيفية تطويرها.

 - الميزانية والجوانب المالية.

لمعرفة المزيد عن PRIMA:  
http://prima-med.org/
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