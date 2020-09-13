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محافظات

قافلة طبية لأمراض العيون .. كشف وعلاج مجاني لأهالي باروط بـ بني سويف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:54 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف  إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة  وتحت مظلة  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وكشف التقرير ،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، أنه تم تنفيذ قافلة طبية لأمراض العيون بالوحدة الصحية بقرية باروط مركز بني سويف  بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ،وذلك وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا . 

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تمكنت  القافلة التى تفقدها و أشرف عليها وكيل الوزارة "من  الكشف على ١٠٠ مريض منهم ٢ مياه زرقاء ،و٦ مياه بيضاء ، و١٤ كشف  نظارة ، و٢ظفرة ، حيث يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات الي مستشفى حورس بالمنيا.

وأشرف  على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية الإنجيلية الأستاذة مريان نبيل مسئول فريق العيون بالهيئة والأستاذة نانسي بولس مسؤول فريق العيون ببني سويف

قافلة طبية لأمراض العيون .. كشف وعلاج مجاني لأهالي باروط بـ بني سويف
قافلة طبية لأمراض العيون .. كشف وعلاج مجاني لأهالي باروط بـ بني سويف
قافلة طبية لأمراض العيون .. كشف وعلاج مجاني لأهالي باروط بـ بني سويف
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