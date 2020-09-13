شاهد.. قناة العربية تقع في خطأ خلال نشر تصريحات وزير خارجية البحرين





ونقلت قناة العربية خلال عرض إحدى نشرات الأخبار تصريح وزير الخارجية البحريني «عبداللطيف الزياني» تحت صورة شخص آخر.





وتبين أن الصورة التي تم نسبها إلى وزير خارجية البحرين هي لمدرب الاتفاق والمنتخب السعودي الأسبق «خليل الزياني».





وأثار الخطأ موجة من السخرية والجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشار بعضهم إلى رجوع الخطأ القص واللزق من جوجل دون بحث.





جاء الخطأ الإخباري بالتزامن مع تصريحات عبداللطيف الزياني على اتفاق السلام بين البحرين والاحتلال الإسرائيلي.





تعرضت قناة «العربية» لموجة من السخرية على مواقع التواصل، بعدما وقعت في "خطأ لا يغتفر".