إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة.. فيديو

قال الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون 17 لعام 2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 يبين المستندات المطلوبة فى تصالح البناء المخالف، موضحا ان هناك مستندات معينة مطلوبة للتصالح والمواطن يقوم بالذهاب الى اللجان المعينة بذلك داخل المحافظات.





وأضاف رأفت شميس خلال تصريحات تليفزيونية، أن التصالح فى مخالفات البناء فى السابق كان يقبل بمستندات وشروط معينه عكس ما يتم الان نهائيا، مشيرا إلى أنه تم تسهيل المستندات للمواطنين حتي يتصالحوا.





وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن المخالف فى البناء عند تقدمه بطلب التصالح سوف يدفع مبلغ جدية التصالح وهذا يكون على حسب المنطقة المتواجد بها العقار.





وأوضح رأفت شميس أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اكد تسهيل الامور الخاصة بتقديم طلبات التصالح للمواطنين.





وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء هي صورة البطاقة الشخصية والمستند الذي يثبت ملكيته للعقار والرسم الهندسي للعقار ومن ثم يتقدم بطلب المصالحة فقط.