في ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ .. توقف عن الإخراج حزنا على أسامة أنور عكاشة

تحل اليوم ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ، الذي ولد في 15 مارس 1941 ورحل في مثل هذا اليوم عام 2012 ، وهو مخرج مصري ويعد من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في العقود الأخيرة، حيث أخرج ما يزيد على 40 عملا فنيا.





ارتبط مشوار عبدالحافظ الإخراجي برفيق دربه الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة الذي توفي عام 2010، وفي نهاية الستينيات، كان أول عمل له كمخرج، وكون ثنائي لامع عكاشة، وكان من أشهر أعماله "الشهد والدموع" و"ليالى الحلمية" و"خالتي صفية والدير" و"الوسية" و "العائلة" و "امرأة من زمن الحب" و"حدائق الشيطان"، وتوقف إنتاجه الإخراجي بعد وفاة أسامة أنور عكاشة حزنا عليه.



