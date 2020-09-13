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رياضة

محمد سالم: كنت قريبا من اللعب للأهلي .. وشعرت بالحزن بعد رحيل فييرا عن الزمالك

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
محمد سالم
محمد سالم
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محمد رشاد
تحدث محمد سالم، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه خلال فترة تألقه.

وقال محمد سالم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كنت قريبا من اللعب للأهلي قبل الانضمام لنادي الزمالك، ولا مانع من اللعب للأهلي أو العودة للزمالك من جديد".

وتابع: "أفضل مباراة شاركت فيها مع الزمالك كانت أمام الأهلي وتألقت بشكل لافت".

وأردف: "شعرت بالحزن بعد رحيل فييرا عن تدريب نادي الزمالك.. أعشق اللعب أمام الفرق الجماهيرية ويعطيني الكثير من الدوافع".
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