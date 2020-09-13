الشباب بالخارج: مصر شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.. فيديو

قالت ليلى يوسف، إحدى المصريين الشباب الدارسين بالخارج، إنها عاشت معظم عمرها في نيويورك، وكانت تزور مصر في كل صيف، وأن والدتها دائما ما كانت تتحدث معهم باللغة العربية.



وأضافت ليلى يوسف، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي محمد الباز على قناة "النهار"، أن مصر شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها شاهدت هذا التطور خلال زيارتها الأخيرة، ومشاركتها في مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" برعاية وزارة الهجرة.





وأكدت ليلى، أن أكثر القضايا التي كانت تشغلها كمصرية في الخارج هي قضية سد النهضة، وأنها كانت تتابع أخبار مصر من خلال أهلها ومن خلال السوشيال ميديا.





وتابع عمر وليد، أحد الشباب المصري الدارس بالخارج، أنه يدرس العلاج الطبيعي بتركيا، مشيرا إلى أنه خلال زيارته المتعاقبة لمصر شهد تطويرًا كبيرًا في منظومة الطرق والكباري، مضيفا أن مصر أصبحت مثل الدول المتطورة.





وقال عمر عماد، أحد شباب الدارسين في الخارج، إنه عاش حياته كلها بالخارج، وحاليًا يدرس في كندا، مشيرًا إلى أنه يزور مصر كل سنة في الصيف، مضيفا: مع كل سنة يعود فيها إلى مصر كان يجد الكثير من التطور سواء في الطرق والشوارع.











