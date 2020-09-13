على متن طائرة .. رجل عنصري يعتدي على امرأة أفريقية باللكمات| فيديو





يظهر عدد من الأشخاص في الفيديو يصيحون ويشتمون بعضهم البعض قبل تدخل طاقم عمل شركة طيران إيزي جيت.





وقال شهود عيان تواجدوا على الطائرة إن الشجار اندلع عندما أساء راكب عنصري إلى الأفارقة.





فعلقت على حديثه امرأة قائلة: "أنا أفريقية - لا تتحدثوا عن شعبي بسوء"، قبل أن يندفع الرجل من فوق المقعد نحوها، ويضربها بقبضته.





ولا يتضح من الفيديو ما إذا كانت لكماته العنيفة قد أصابت الضحية أم أنها أصابت الكرسي في المقدمة.





في مشهد عنصري صادم على متن طائرة، قام رجل بريطاني خلال رحلة جوية من لندن إلى تركيا بتوجيه لكمة عنيفة إلى وجه امرأة أفريقية.