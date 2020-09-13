AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
لقاح
لقاح
Advertisements
عزة عاطف
ظهرت أعراض جانبية بالحمى والقشعريرة على أحد المتطوعين لتجربة لقاح كورونا «أكسفورد» الجديد، مما دفع شركة AstraZeneca المصنعة لإيقاف التجارب مؤقتًا لإعادة دراسته، لكن جامعة أكسفورد أعلنت اليوم استئناف التجارب على المرضى.

قالت شركة AstraZeneca يوم الثلاثاء بأن الدراسات في المرحلة الأخيرة قد توقفت مؤقتًا بينما تحقق الشركة فيما إذا كان التأثير الجانبي الذي ظهر على المريض مرتبطًا باللقاح.

لكن جامعة أكسفورد أكدت اليوم أن التجارب ستستأنف في جميع مواقع التجارب السريرية في المملكة المتحدة البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن صرح كبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس في مؤتمر صحفي أن ما حدث في محاكمة أكسفورد ليس بالأمر غير المعتاد.

وأضاف أنه ينبغي توقع أحداث مماثلة في بعض تجارب اللقاح الأخرى المرشحة.

أعلن موقع ستات الإخباري عن توقف الاختبار وقال إن التأثير الجانبي المحتمل حدث في اختبار متطوع في بريطانيا، كان من المتوقع أن يتعافى.

يتم اختبار اللقاح لدى آلاف الأشخاص في بريطانيا والولايات المتحدة، وفي مجموعات دراسة بالبرازيل وأمريكا الجنوبية.

فيما تبقى على الصعيد العالمي، حوالي 18000 فرد لقاحات دراسية كجزء من التجربة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح لقاح كورونا صار أقرب.. إشارات هامة من أمريكا والصين وروسيا عن مضادات متنوعة للفيروس القاتل.. جامعة أكسفورد تبدأ تجارب المرحلة الثالثة.. وتطمينات بنتائج مبهرة

بعد ظهور مرض غريب وآثار جانبية سلبية.. تعليق تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

تطور خطير.. شركة أمريكية توقف تطوير لقاح كورونا بعد ظهور أعراض جانبية

أول تعليق من بريطانيا على قرار وقف تجارب لقاح أوكسفورد لعلاج كورونا

بعد إعلان وقف تطوير لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. أول تعليق من الصحة العالمية

أمل ينتظره العالم.. جامعة أكسفورد تعلق تجارب لقاح كورونا فجأة وتؤجل إنتاجه| تفاصيل

ترشيحاتنا

صلاح يسجل الهاتريك في شباك ليدز يونايتد ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا

بعد وفاة فرعون السينما .. تعرف على أشهر كومبارسات السينما المصرية

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

سيدة القطار: حضرت حفل تكريم الجندي عبد الله بحضور وزير الدفاع

أول تعليق من يورجن كلوب على هاتريك محمد صلاح في شباك ليدز

الصحة تكشف عن شروط التطوع لـ تجربة لقاح كورونا ..فيديو

AdvertisementS

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بنى أبراج على أراضي لا يملكها.. أحمد موسى: واحد من 5 حيتان في إسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

مكنش سكران.. النيابة تجري تحليل مخدرات لـ صالح جمعة

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة

على متن طائرة .. رجل عنصري يعتدي على امرأة أفريقية باللكمات| فيديو

شاهد.. قناة العربية تقع في خطأ خلال نشر تصريحات وزير خارجية البحرين