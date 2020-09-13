أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة





قالت شركة AstraZeneca يوم الثلاثاء بأن الدراسات في المرحلة الأخيرة قد توقفت مؤقتًا بينما تحقق الشركة فيما إذا كان التأثير الجانبي الذي ظهر على المريض مرتبطًا باللقاح.





لكن جامعة أكسفورد أكدت اليوم أن التجارب ستستأنف في جميع مواقع التجارب السريرية في المملكة المتحدة البريطانية.





يأتي ذلك بعد أن صرح كبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس في مؤتمر صحفي أن ما حدث في محاكمة أكسفورد ليس بالأمر غير المعتاد.





وأضاف أنه ينبغي توقع أحداث مماثلة في بعض تجارب اللقاح الأخرى المرشحة.





أعلن موقع ستات الإخباري عن توقف الاختبار وقال إن التأثير الجانبي المحتمل حدث في اختبار متطوع في بريطانيا، كان من المتوقع أن يتعافى.





يتم اختبار اللقاح لدى آلاف الأشخاص في بريطانيا والولايات المتحدة، وفي مجموعات دراسة بالبرازيل وأمريكا الجنوبية.





فيما تبقى على الصعيد العالمي، حوالي 18000 فرد لقاحات دراسية كجزء من التجربة.

ظهرت أعراض جانبية بالحمى والقشعريرة على أحد المتطوعين لتجربة لقاح كورونا «أكسفورد» الجديد، مما دفع شركة AstraZeneca المصنعة لإيقاف التجارب مؤقتًا لإعادة دراسته، لكن جامعة أكسفورد أعلنت اليوم استئناف التجارب على المرضى.