عمرو حسن: أتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا

تمنى عمرو حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت السابق، تتويج نادي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا .





وقال عمرو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحظوظ متساوية وجميع الفرق الأربعة قريبين من الإمكانيات الفنية والبدنية ، الزمالك يمتلك عناصر كثيرة مميزة وقادرون على حسم البطولة الافريقية.





كما أشاد عمرو حسن، برجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز مشيرا بأنه الأفضل في مركزه هذا الموسم ، كونه لاعب مؤثر جدا مع فريقه ودائما يظهر بشكل مميز.





وانتقل بالحديث عن احمد فتحي قائلا: قيمة كبيرة في الكرة المصرية ولا خلاف على ذلك.





وأشار إلى أن هناك ايضا بعض اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايمن ولكن يحتاجون لبعض الوقت مثل كريم فؤاد لاعب انبي.