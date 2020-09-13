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رياضة

عمرو حسن: أتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
عمرو حسن
عمرو حسن
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محمد رشاد
تمنى عمرو حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت السابق، تتويج نادي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحظوظ متساوية وجميع الفرق الأربعة قريبين من الإمكانيات الفنية والبدنية ، الزمالك يمتلك عناصر كثيرة مميزة وقادرون على حسم البطولة الافريقية.

كما أشاد عمرو حسن، برجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز مشيرا بأنه الأفضل في مركزه هذا الموسم ، كونه لاعب مؤثر جدا مع فريقه ودائما يظهر بشكل مميز.

وانتقل بالحديث عن احمد فتحي قائلا: قيمة كبيرة في الكرة المصرية ولا خلاف على ذلك.

وأشار إلى أن هناك ايضا بعض اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايمن ولكن يحتاجون لبعض الوقت مثل كريم فؤاد لاعب انبي.
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