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رياضة

جمال حمزة: رمضان صبحي ليس طفلًا .. وبن شرقي شبه إنييستا فى الملعب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بن شرقي
بن شرقي
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محمد رشاد
تحدث جمال حمزة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن تقنية الفيديو في الدوري المصري، ورحيل رمضان صبحي لصفوف بيراميدز، كما تغنى بباتريس كارتيرون وأشرف بن شرقي مشبهًا الأخير باللاعب الإسباني أندريس إنييستا.

وقال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "تقنية الفار حققت العدالة في مباريات كثيرة وفشلت في أخرى، هل يصح إيقاف المباراة في بعض الحالات ربع ساعة ثم لا يحتسب الحكم شيئًا! وهدف مثل الذي أحرزه وادي دجلة في الأهلي وأثار جدلًا كبيرًا وأخذ وقت طويل، لو كنت ألعب في زمن الفار كنا سنعطل المباراة كل فترة لنرى اللعبة".

وأضاف: "عندما كنا نلعب، الحكم كان يخاف من لاعبي الأهلي والزمالك، ولا يجرؤ على تعنيف لاعب من القطبين، ويكون في حالة قلق إذا أشهر إنذار لأي منهم، سمير عثمان كان أكثر حكم يركز معي، ولكني كنت أنجح، كان يقول لي قبل أي مباراة لا أريدك أن تسقط كثيرًا في الملعب هناك جماهير، ولكني كنت أسقط في منطقة الجزاء وكان يحتسب لي مضطرًا لأنها تكون صحيحة".

وتطرق حمزة للحديث عن رمضان صبحي، متابعًا: "هذا الملف تم تضخيمه زيادة عن اللزوم لأنه ابن الأهلي، ولكن نادي بيراميدز حصل على خدمات اللاعب قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي وليس الأهلي، وأعتقد انه سيستمر مع بيراميدز على الأقل موسمين، وبعد ذلك وارد أن يحترف، ولكن إذا لم يخرج مقابل ضِعف المبلغ الذي اشتراه به بيراميدز، فسيكون الأخير يعبث بالتأكيد".

وواصل: "ما قيل عن مساعدة شريف اكرامي ووالده لرمضان صبحي من أجل الرحيل عن الأهلي أمر غريب، رمضان ليس طفلا صغيرا، بل رجل كبير وناضج ولا يوجهه أحد، وكنت أتمنى انضمامه للزمالك".

واستكمل: "باتريس كارتيرون مدرب مميز جدًا وأنا معجب به ويتعامل بواقعية ويعرف قدرات فريقه وهذا سر نجاحه، هو يشبه فينجادا المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض، كان يجيد التعامل نفسيًا مع اللاعبين".

واختتم: "أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي يمثلان 60% من قوة الزمالك.. بن شرقي تشعر وكأن الكرة في قدمه سهلة، وأداءه يشبه أداء إنييستا وهو يلعب مع برشلونة".
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