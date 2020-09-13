سلحفاة تصافح تمساحا أثناء مرورها بجانبه|فيديو





كان التمساح مستلقيًا بكل استرخاء على سطح مياه بحيرة في أمريكا ولا يظهر أي ردة فعل عندما عبرت بجانبه سلحفاة.





توجهت السلحفاة نحو التمساح ومدت يدها بكل تلقائية لتصافح يده ثم استكملت في طريقها، وهو غير آبه بما يحدث حوله.





تم وضع موسيقى راب على مقطع الفيديو الذي لم يتعدى الـ5 ثوان، تشبه الموسيقى الموقف بمصافحة الشباب الأمريكي.





ويبدو أن هناك لغة لا نعرفها بين الحيوانات وخاصة السلاحف والتماسيح، حيث مر تمساح آخر منذ أيام بسلحفاة في بحيرة بفلوريدا، وألقى عليها التحية فيما وقفت السلحفاة تحملق به، فغير وجهته ورحل.





في مقطع فيديو مضحك أثار الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت سلحفاة بحركة غريبة أثناء عبورها بجانب تمساح.