AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سلحفاة تصافح تمساحا أثناء مرورها بجانبه|فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:57 ص
تمساح
تمساح
Advertisements
عزة عاطف
في مقطع فيديو مضحك أثار الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت سلحفاة بحركة غريبة أثناء عبورها بجانب تمساح.

كان التمساح مستلقيًا بكل استرخاء على سطح مياه بحيرة في أمريكا ولا يظهر أي ردة فعل عندما عبرت بجانبه سلحفاة.

توجهت السلحفاة نحو التمساح ومدت يدها بكل تلقائية لتصافح يده ثم استكملت في طريقها، وهو غير آبه بما يحدث حوله.

تم وضع موسيقى راب على مقطع الفيديو الذي لم يتعدى الـ5 ثوان، تشبه الموسيقى الموقف بمصافحة الشباب الأمريكي.

ويبدو أن هناك لغة لا نعرفها بين الحيوانات وخاصة السلاحف والتماسيح، حيث مر تمساح آخر منذ أيام بسلحفاة في بحيرة بفلوريدا، وألقى عليها التحية فيما وقفت السلحفاة تحملق به، فغير وجهته ورحل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصد أماكن تعشيش السلاحف البحرية لحمايتها بوادى الجمال

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل.. أفضل وقت لأدائها وهل تقبل بعد العشاء.. الإفتاء تجيب

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

أخبار التوك شو| أحمد موسى: حوت بالإسكندرية ثروته 1.2 مليار جنيه.. وزيرة الصحة: تسلمنا 6000 جرعة من لقاح كورونا

الجوازات السعودية تصدر بياناً هاماً

أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في ‏وفاة والده

عمرو حسن: أتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلحفاة تصافح تمساحا أثناء مرورها بجانبه|فيديو

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور