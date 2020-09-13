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تعليم

ملامح خطة الأزهر لعودة الدراسة في المعاهد 2020-2021

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
يعكف الأزهر الشريف، حاليا على دراسة آلية العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2020-2021 في جميع معاهد الجمهورية الأزهرية.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات إلى جميع المناطق الأزهرية، بحصر عدد فصول كل معهد وحجم الحجرة سواء هذه الحجرة تستوعب ١٢ طالبا أو أكثر حتي ٤٥ طالبا مع مراعات التباعد بين التلاميذ أو الطلاب.

كما وجه بحساب، كثافة كل صف وتقسم علي عدد الحجرات المخصصة ثم تحسم النتيجة كم حجرة يحتاجها الصف الواحد؟ ويحسب عدد الطلاب الإجمالي للمعهد وعدد الحجرات وهل يسمح عدد الحجرات لاستيعاب الطلاب مع مراعات التباعد، أم نحتاج الي تقسيم الايام بين الصفوف بحيث يأتي مثلا الصف الأول الإعدادي يومين وكذلك الثاني والثالث يعني كل صف يومين بواقع ستة أيام.

ويستكمل المنهج عن بعد من خلال النت والمنصة الإلكترونية وهذا خاص بالمرحلة الثانوية والإعدادية والرابع والخامس الابتدائي

وطالب قطاع المعاهد، بعقد الموجه اجتماعا مع أسرة المعهد للوقوف علي الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها وقدرة الأزهر علي مواكبة العصر ومستجدات الامور، ويمكن لمعهد مثلا ان يطبق هذا في فترة واحدة وآخر يطبقة علي فترتين وثالث يستحيل تطبيقه لضيق المعهد ويبرر كل معهد بمبرراته.

كما طالب بوضع كل معهد خطته المستقبلية علي هذا الوضع مع مراعات الكثافة وعدد المعلمين والانصبة، ويعمل بهذه التعليمات بشكل عاجل، تجمع خطط المعاهد بكل إدارة تعليمية ثم تسلم للمنطقة.
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