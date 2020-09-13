أهالي مصر القديمة يستغيثون من الكلاب الضالة

أرسل القارئ عماد المصري شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، متضررا من انتشار الكلاب الضالة بمصر القديمة .





وقال عماد المصري في شكواه: نحن سكان شارع ابراهيم الجبالي بمنطقة مصر القديمة نعاني من زيادة أعداد الكلاب الضالة بالمنطقة، مما تسبب في الرعب لدي الاطفال وكبار السن ".





وطالب عماد المصري المسؤولين بسرعة حل المشكلة حفاظا على سكان المنطقة خاصة الاطفال .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.