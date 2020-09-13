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فن

سلملي علي أبويا.. علي ربيع ينعي عمه برسالة مؤثرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
رنا اشرف
نشر علي ربيع صورة جديدة عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونعى علي ربيع من خلال الصورة عمه بعدما توفي منذ قليل، وعلق علي الصورة قائلا: "البقاء لله توفي عمي في الجنه ان شاء الله".

واضاف: "سلملي علي ابويا هتوحشونا يا اطيب خلق الله نسالكم الفاتحة".



ويشارك علي ربيع في مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، مع وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.
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