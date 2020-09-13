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رياضة

باريس سان جيرمان يستضيف مارسيليا في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:14 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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محمد رشاد
يستضيف باريس سان جيرمان منافسه أولمبيك مارسيليا، فى التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب "حديقة الأمراء" فى الجولة الثالثة من الدورى الفرنسى الممتاز لكرة القدم.


وكان باريس سان جيرمان قد سقط أمام لانس الخميس الماضى فى أولى مبارياته بالدورى الفرنسى، فيما تأجلت مواجهته فى الجولة الأولى أمام مونبيلييه.


فى حين حقق مارسيليا الفوز على ستاد بريست فى المباراة التى خاضها، بعد أن تأجلت أولى مبارياته بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.


وسيستعيد باريس سان جيرمان فى مواجهة اليوم خدمات كل من البرازيلى نيمار، الحارس كيلور نافاس ، أنخيل دى ماريا وباريديس، بعد أن غابوا عن الخسارة أمام لانس فى الجولة السابقة لإصابتهم بفيروس كورونا، فى حين سيستمر غياب كل من كيليان مبابى، ماورو إيكاردى، والبرازيلى ماركينيوس.

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