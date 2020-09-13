توتنهام يستضيف إيفرتون فى مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي.. اليوم

يستهل فريق الكرة بنادي توتنهام مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " ، بمواجهة صعبة حيث يستضيف نظيره إيفرتون، في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعبه .





وانطلقت النسخة الجديدة من البريميرليج ظهر أمس السبت بمواجهة أرسنال وفولهام والتي حسمها الجانرز لصالحه بثلاثة أهداف دون مقابل.





ويبحث توتنهام عن تحقيق الفوز ضد إيفرتون والخروج بالنقاط الثلاث لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره للمنافسة على لقب البريميرليج، خاصة بعدما أنهى الموسم الماضى للمسابقة في المركز السادس ليحجز مقعده للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج".





وأبرم السبيرز عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعاقد مع الظهير الأيمن مات دوهرتى قادما من وولفرهامبتون، ولاعب الوسط الدنماركي بيير إيميل هويبيرج، القادم من صفوف نادى ساوثهامبتون، والحارس المخضرم جو هارت، فى صفقة انتقال حر.