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أخبار العالم

مسئولون أمريكيون: حرائق الغابات في ولاية أوريجون خلفت دمارا كبيرا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في ولاية أوريجون
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أ ش أ
أعلن مسؤولون في ولاية أوريجون الأمريكية، اليوم الأحد، أن حرائق الغابات في الولاية خلفت دمارا كبيرا بعد أن غطت النيران مساحات شاسعة منها.

وأشار المسؤولون - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع باستمرار، وسط فقدان عشرات الأشخاص جراء هذه الحرائق المميتة.

من جانبه، قال أندرو فيلبس مدير مكتب إدارة الطوارئ في ولاية أوريجون إن المسؤولين يستعدون لـ "وفيات جماعية"، مشيرا إلى أن جهود البحث والإنقاذ تعثرت بسبب الظروف التي لا تزال خطرة، حسب وصفه.

ودفعت الحرائق المشتعلة في الولايات الغربية الأمريكية لنزوح عشرات الآلاف من منازلهم حفاظا على حياتهم.
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