AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا: محمد صلاح يتصدر تويتر بعد دعم مؤمن زكريا.. علي ربيع ينعى عمه برسالة مؤثرة.. وأحدث ظهور لـ مها أحمد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:



نشرت مها احمد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وتظهر مها في الصور من خلال تحضيرها لتصوير عملها الجديد.



واشاد المستكاوي بموقف نجم الفراعنة وليفربول محمد صلاح اليوم عقب احتفاله اليوم علي طريقة لاعب الاهلي مؤمن زكريا


ونعى علي ربيع من خلال الصورة عمه بعدما توفي منذ قليل، وعلق علي الصورة قائلا: "البقاء لله توفي عمي في الجنه ان شاء الله".




تصدر الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح, موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد دعمه للاعب الاهلي مؤمن زكريا.




وظهر أحمد السعدني في الفيديو من أحد مشاهده في مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم" وهو يرقص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصحبة أحمد السعدني .. محمد عبد الرحمن ينشر صورا من كواليس مسلسل جمجوم وبم بم

عزة مصطفى توجه رسالة مؤثرة لـ مؤمن زكريا: بحبك وبدعمك.. فيديو

مؤمن زكريا يتصدر تويتر بعد تكريمه داخل النادي الأهلي.. ومغردون: سلامات يا بطل

موجز السوشيال ميديا.. أحمد العوضي يمازح ياسمين عبد العزيز.. كهربا يساند مؤمن زكريا برسالة مُبكية

موجز السوشيال ميديا| نجوم الرياضة والفن يشيدون بسيدة قطار المنصورة..رسائل من نجوم الأهلي لمؤمن زكريا بعد زيارته للتش.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها بـ خطوبته

الأهلي يرد على دعم محمد صلاح وليفربول لـ مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

حكم عقوق الأب الظالم.. أمين الفتوى يجيب

الداخلية الكويتية: 426 ألفا و871 وافدًا بإقامة صالحة خارج الكويت.. ولا عودة لحاملي الإقامات المنتهية

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور

عمرو حسن: أتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا

إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتسهيلات المقدمة.. فيديو

AdvertisementS

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

كيفية صلاة الصبح لمن استيقظ متأخرا عن أداء الفجر .. أمين الفتوى يجيب

طيران التحالف العربي يشن سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية للحوثيين بصنعاء

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة

أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد

عروس تفاجئ ابن زوجها قبل حفل الزفاف.. ورسالة لن ينساها| صور

جمال حمزة: شتان الفارق بين انتقال رمضان لـ بيراميدز ولعب محمد إبراهيم لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

آيات الشفاء لعلاج الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

علي جمعة: المؤخر من اختراع المصريين والرجل يملك في البيت ثلاثة أشياء فقط .. فيديو

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

خروج بلا عودة.. لعنة «الكولة» تقضى على أب ونجله فى جبل بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

مشروب طبيعي يساعد في الحفاظ على صحة القلب مدى الحياة

بحلول نهاية القرن .. دراسة تحذر: درجات الحرارة ستصل إلى مستويات لم تشهدها الأرض منذ 50 مليون سنة