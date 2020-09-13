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محافظات

تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
المبادرات الاجتماعية
المبادرات الاجتماعية في سيناء
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احمد صالح
نظم فريق أصحاب البصيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة شمال سيناء احتفالية بمناسبة مرور العام الثاني على تأسيسه، لمرور وانطلاقة بقيادة الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بكلية التربية جامعة العريش شمال سيناء.

أقيم الاحتفال بقاعة مركز شباب العريش ، بحضور نخبة من رموز المجتمع في المحافظة ، وأعضاء الفريق ومسؤولي التعليم الخاص بالتربية والتعليم.

وأكد الدكتور عبد الكريم الشاعر، أن الاحتفال يهدف إلى رفع الروح المعنوية لأعضاء الفريق ، ودافع لهم لمزيد من العطاء في مختلف الأنشطة الي جانب تشجيع الأسر التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لضمه الي الفريق لإدخال الشعور لديه بأنه لا يقل عن الأصحاء وان يتم توظيف إمكانياته في النشاط الذي يناسب قدراته ليكون عضو فعال في المجتمع.

وقدم فريق أصحاب البصيرة ، بالتعاون مع طلبة كلية التربية الخاصة بجامعة العريش فقرة للغة الإشارة ، في إطار نشر اللغة بين المتعاملين مع أعضاء الفريق وقدرتهم علي فهم هذه الفءة عند التعامل مع أفراد المجتمع في مختلف المجالات.

كما ألقت حنان قدري  أحد أعضاء الفريق قصيدة شعرية كلمات المرحوم محمود الحلبى الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا، وأهدي احد اولياء الامور تكريمه لنجله الدكتور محمد ماهر أحد أعضاء فريق أصحاب البصيرة.

 
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تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء
تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء
تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء
تشجيع أصحاب البصيرة للمشاركة في أنشطة الحياة بـ سيناء
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