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محافظات

اليوم.. بدء تلقي طلبات الحصول على تراخيص صيد السمان والشرشير الصيفي في سيناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
موسم الصيد في سيناء
موسم الصيد في سيناء
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احمد صالح
أعلن مجلسا مدينة العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، موعد تقديم طلبات استخراج تراخيص صيد طائر السمان بالمدن والقرى، وفق الضوابط التي تضعها إدارة شؤون البيئة بالمحافظة.

حيث يبدأ التقدم إلى مجالس المدن " مكتب خدمة الجماهير" اعتبارا من اليوم الأحد مع تقديم خطاب معتمد من الوحدة المحلية للقرية التابع لها،
حيث تم التصديق علي افتتاح موسم صيد السمان اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٠م.

وقد أصدرت وزارة البيئة قرار رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٠ م.، باستثناء طائر السمان والشرشير الصيفى من قرارات حظر صيد الطيور لموسم صيد الطيور العام الجاري.

وقال المهندس جمال حلمي مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة، إن موسم صيد السمان، يعد أحد أشهر أنواع الطيور المهاجرة بمحمية الزرانيق، وتقوم إدارة شؤون البيئة، بإعداد الضوابط المنظمة للصيد هذا الموسم.

وأكد أنه يمنع منعا باتا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى فى عمليات صيد السمان البري والطيور المصرح بصيدها.

وقال إن أدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان هى: (الشباك – العشوش – الطراحة، وأدوات الصيد لطائر الشرشير الصيفى هي البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير ولا يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى يسمح بطلقتين فقط.
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