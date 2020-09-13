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هند النعساني: انتشار الظواهر السلبية في المجتمع بسبب ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن المجتمع المصرى واجه فى الفترة الأخيرة تحديات عديدة ومشكلات وظواهر غريبة، لافتة إلى أن كل ظاهرة وكل تحدٍ له سبب.


وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن معظم تلك الظواهر الغريبة أخلاقية وتربوية وسببها ارتفاع نسب الطلاق وحالات التفكك الأسرى بشكل عام.


وأكدت أنه لابد أن نتحدث عن الدور القوى المهم الذى تبذله وزارة التضامن الاجتماعى لمواجهة تلك الظواهر ومحاولتها للحفاظ على الأسرة المصرية.


وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الفعال الذى تبذله وزارة التضامن الاجتماعى فى المبادرات المختلفة للحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز دورها.

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