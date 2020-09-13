محمد جاد: التضامن تطلق مبادرة توعوية للمتعافين من الإدمان لأول مرة.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد، إنه لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الفعال الذى تبذله وزارة التضامن الاجتماعى فى المبادرات المختلفة للحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز دورها.





وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم الأسرة المصرية بأشكال مختلفة وتقتحم الملفات الحساسة التى لم يفكر أحد فى اقتحامها من قبل.





وتابع أنه وزارة التضامن الاجتماعى ستطلق اليوم الأحد، لأول مرة مبادرة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان لتقوية الفرد المتعافى من الإدمان.





وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على مد الأسرة المصرية بالأدوات التى تجعلهم يمرون بتلك الأزمة بأمان، مؤكدًا أن مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لها صدى كبير.