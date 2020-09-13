صغيرة التنورة.. لأول مرة راقصة من أصحاب الهمم| التفاصيل

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا عن أول فتاة راقصة تنورة من أصحاب متلازمة داون.. تقى رمضان أبدعت في فن التنورة رغم إصابتها.





وتبلغ تقى رمضان من العمر 17 عاما، وهي من أصحاب متلازمة داون، وقالت زينب عطية، والدتها إن ابنتها بدأت تتعلق بفن التنورة عندما رأته من عام في إحدى الحفلات فقامت الأسرة بالتواصل مع أحد راقصي التنورة لتدريبها.



