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توك شو

صغيرة التنورة.. لأول مرة راقصة من أصحاب الهمم| التفاصيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:08 ص
اول فتاة راقصة تنورة
اول فتاة راقصة تنورة من أصحاب متلازمة داون
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، تقريرا عن أول فتاة راقصة تنورة من أصحاب متلازمة داون.. تقى رمضان أبدعت في فن التنورة رغم إصابتها.

وتبلغ تقى رمضان من العمر 17 عاما، وهي من أصحاب متلازمة داون، وقالت زينب عطية، والدتها إن ابنتها بدأت تتعلق بفن التنورة عندما رأته من عام في إحدى الحفلات فقامت الأسرة بالتواصل مع أحد راقصي التنورة لتدريبها.

وأضافت والدة تقى أنه في حين أن أصحاب متلازمة داون يكون لديهم بعض القصور، إنما يتحدى منهم الكثيرون محنته ويحولها إلى منحة، لافتة إلى أن تقى تقوم بتدريبات إما في المنزل أو في إحدى الحدائق العامة، وحصلت على عدة ميداليات وشهادات تقدير من معجبيها.
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