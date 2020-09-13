ناقد رياضي: مصر قادرة على تحدي الأزمات وتنظيم البطولات الكبرى.. فيديو

قال الناقد الرياضى، جبر أبو النور، إن مصر وضعت نفسها فى مصاف الدول التى تنظم الأحداث الرياضية الكبيرة جدًا وقادرة على تنظيم أى حدث رياضي بالشكل الذى يليق بمصر وبمكانتها، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تحضيرات بطولة كأس العالم لكرة اليد.





وأضاف الناقد الرياضى، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن العالم كله تحدث عن تنظيم حفل القرعة الذى أقيم تحت سفح الهرم.





وتابع أن الشكل يليق باسم مصر، منوهًا بأن العالم كله يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ولكن مصر قادرة على تحدى الأزمات.



