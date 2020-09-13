مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 -9- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات في الدوريات الأوروبية والعربية، ومباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري.









ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأحد، 13 سبتمبر 2020، على النحو التالي:













الدوري المصري الممتاز