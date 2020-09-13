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باحث سياسي: الجماعات الإخوانية تتنفس كذبا والشعب كشف مخططاتهم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
سامح فايز
سامح فايز
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شيرين عادل
قال سامح فايز، الكاتب المخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الحروب التى تنتهجها الجماعات فى الفترة الحالية حروب "إلكترونية". 

وأكد سامح فايز خلال  مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الجماعات الإرهابية الإخوانية تنتهج الكذب فى حربها وقناعة راسخة يمتلكونها.

وأشار الكاتب المخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، إلى أن جماعات الإخوان تتنفس كذبا والشعب المصرى كشف مخططاتهم.

وتابع، أن الجماعات الإخوانية الإرهابية روجت  بالباطل بأن القيادة السياسية تهدف من قانون التصالح ومحاربة التعديات جنى الأموال فقط، ولكن الحقيقة أن القيادة السياسية هدفت فى المقام الأول ضمان حق الأجيال القادمة فى الأراضى الزراعية ومحاربة التعديات . 
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