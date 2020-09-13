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محافظات

ضبط 365 جرام حشيش بحوزة 4 شباب في سوهاج

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
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قسم المحافظات
نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في ضبط عدد من الخارجين عن القانون، ومروجي المواد المُخدرة بالمحافظة.

تم ضبط "فهد. خ. ن"، 25 عامًا، عامل، ومقيم بمركز سوهاج، لحيازته 19 قطعة من حشيش يزنوا 80  جرام ومبلغ 150 جنيهًا وسلاح أبيض وهاتف محمول.

كما ألقت قوات الأمن القبض على "صديق. خ. أ"، 29 عامًا، عاطل، ومقيم بدائرة مركز سوهاج، لحيازته 20 قطعة حشيش يزنوا 10 جرام وهاتف محمول.

وضبط فرش حشيش يزن 250 جرام وعدد 17 تذكرة شابو يزنوا 100 جرام وسلاح أبيض "سكينة"، ومبلغ 490 جنيهًا، وميزان حساس، وهاتف محمول بحوزة "عبدالعزيز. ع. م"، 37 سنة، عامل، ومقيم  بمركز البلينا.

وضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، قطعة حشيش تزن 25 جرام ومبلغ 440 جنيهًا وميزان حساس وسلاح ابيض وهاتف محمول حيازة "عماد. ج. س"،   27 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم جرجا. 

حُررت المحاضر اللازمة بكل واقعة، وبمواجهة المُتهمين أعترفوا بحيازة المواد المُخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، والأسلحة البيضاء للدفاع عن النفس.

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