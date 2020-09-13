إصدارات هيئة الكتاب لم تتوقف خلال فترة كورونا

على الرغم من تباطؤ أعمال مطابع هيئة الكتاب خلال الشهور الماضية بسبب تقليل نسبة حضور العاملين بها، تجنبا من إنتشار فيروس كورنا، إلا أن الهيئة لم تتوقف عن صدور الأعمال الأدبية، والمؤلفات التي تقدم بها الكتاب للصدور خلال تلك الفترة. تباطؤ





وشهدت الأيام الأخيرة صدور مجموعة من الكتب عن الهيئة، منها كتاب بعنوان "علم النفس والأدب" أسئلة حائرة وإجابات مراوغة للدكتور محمد حسن غانم، وكتاب " عباس محمود العقاد - مقالات نادرة عن الفنون الجميلة " جمع وتحقيق: علاء عبد الحميد.





وكذلك كتاب "سر الصنعة" للكتاب عبد الوهاب داود، والجزء الثاني من كتاب "حكايات الولاد والأرض"، للكاتب محمد نبيل، والكتاب الثاني والعشرين "فن الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، وغيرهم.





وتجري الهيئة طباعة ما يقرب من ٢٠ عنوانًا، عن مكتبة الأسرة، كما نجحت في إعادة فتح 29 منفذ بيع خاص بها في المحافظات والقاهرة.





وتواصل الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في الوقت الحالي طباعة الأعمال التي تأخرت عن الصدور في الفترة الماضية، بسبب فيروس كورونا.





وتعمل الهيئة على طباعة مجموعة من العناوين الجديدة التي ستصدر عن مكتبة الأسرة، خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد مشروع المكتبة إلى العمل بشكل قوي بعد تعطل دام لسنوات بسبب ضعف الميزانية.





وكانت الهيئة قد جدولت الأعمال التي تقدم بها الكتاب والمؤلفين والأدباء، لصدورها عن الهيئة فترة إنتشار فيروس كورونا، وتأخرت عن الصدور، ووضع الهيئة الأعمال حسب جنسها الأدبي، في ترتيب متساوي، بحيث لا يتأخر أحدهم عن موعد الصدور.