بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتفعيل مبادرات البنك المركزي لمواجهة مشكلات قطاع السياحة

طالب النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بصفة خاصة بضرورة الإسراع فى تفعيل المبادرات الرئاسية خاصة مبادرات البنك المركزى لمواجهة المشكلات والأزمات المزمنة التى عانى منها قطاع السياحة المصرى بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.





وقال " الحناوى " فى بيان أصدره اليوم إنه يجب الاستجابة الفورية لمطالب مستثمرى القطاع السياحى بتفعيل مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، سواء المتعلقة بتقديم قروض لتجديد المنشآت السياحية بفائدة 8% أو تمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة بفائدة 5%، حيث ترفض بعض البنوك طلبات المنشآت السياحية للاقتراض أو تخييرهم بين الاستفادة بواحدة فقط من المبادرات والإسراع أيضا فى تطوير الطرق المؤدية للمقاصد السياحية لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية، مثل طرق القاهرة-أسوان، الغردقة-الأقصر.





كما طالب النائب محمد هانى الحناوى الحكومة بالاستجابة لمستثمري القطاع باستمرار تأجيل سداد مديونيات منشآت السياحة النيلية، حيث تم مناقشة تأجيل سداد مديونيات هذه المنشآت حتى بعد تعافي النشاط والاستجابة لاقتراح أصحاب المراكب النيلية بالسماح لها بالرسو داخل مدينة الأقصر بما يسمح للسائح بزيارة الأماكن الأثرية وإجراء جولة بالمدينة والشراء من "البازرات" إضافة إلى ضرورة مد قرار سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية دون غرامات أو فوائد تأخير ومن بينها سداد التأمينات والضرائب العقارية.