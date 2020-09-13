لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية

أعلن رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، استمرار حملات التجميل والدهانات وزراعة الأشجار بشواع وميادين مناطق سكنية لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين لتأمين أرواحهم.





كما شملت حملات التطوير والتجميل شارع وأبور النور بداية من الجزيرة الوسطى المواجهة أمام رئاسة حى ثان حتى مستشفى الشركة وجار تركيب الانترلوك وعمل أحواض زراعات جديدة وبها العديد من نباتات الزينة.





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كما وجه رئيس المدينة باستكمال أعمال التجميل بالميدان الخارجي من محطة السكة الحديد، حيث يتم تركيب اعمدة إنارة حديثة حول الميدان الخارجي مزودة بلمبات ليد و عمل احواض رخام جديده وجارى وضع التربة فيها استعدادا لزراعتها .

كما تضمنت حملات التطوير والتجميل شارع وابور النور بداية من الجزيره الوسطى المواجهة أمام رئاسة حى ثان حتى مستشفى الشركة وجار تركيب الانترلوك وعمل أحواض زراعات جديدة وبها العديد من نباتات الزينة.





كما وجه بتدشين دهانات للأرصفة بمنطقة الشعبيه ومدخل "المحلة-طنطا" في نطاق حي ثاني وطريق المحلة - سمنود بنطاق حي أول كما تم عمل رسومات جدارية لشارع وأبور النور خلال الفترة الحالية.