AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:26 م
تطوير وتجميل شوارع
تطوير وتجميل شوارع الغربية
Advertisements
أحمد على

أعلن رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، استمرار حملات التجميل والدهانات وزراعة الأشجار بشواع وميادين مناطق سكنية لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين لتأمين أرواحهم.


كما شملت حملات التطوير والتجميل شارع وأبور النور بداية من الجزيرة الوسطى المواجهة أمام رئاسة حى ثان حتى مستشفى الشركة وجار تركيب الانترلوك وعمل أحواض زراعات جديدة وبها العديد من نباتات الزينة.


اقرأ أيضا: بالصور: تعليم الغربية.. انطلاق فعاليات "لا للتنمر".. بالمدرسة المصرية اليابانية


   كما وجه رئيس المدينة باستكمال أعمال التجميل بالميدان الخارجي من محطة السكة الحديد، حيث يتم تركيب اعمدة إنارة حديثة حول الميدان الخارجي مزودة بلمبات ليد و عمل احواض رخام جديده وجارى وضع التربة فيها استعدادا لزراعتها .

كما تضمنت حملات التطوير والتجميل شارع وابور النور بداية من الجزيره الوسطى المواجهة أمام رئاسة حى ثان حتى مستشفى الشركة وجار تركيب الانترلوك وعمل أحواض زراعات جديدة وبها العديد من نباتات الزينة.


كما وجه بتدشين دهانات للأرصفة بمنطقة الشعبيه ومدخل "المحلة-طنطا" في نطاق حي ثاني وطريق المحلة - سمنود بنطاق حي أول كما تم عمل رسومات جدارية لشارع وأبور النور خلال الفترة الحالية.

لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية
لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. استمرار حملات تطوير وتجميل ميادين الغربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلبية لطلب المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة بكفر الزيات

رفع أكثر من 600 طن قمامة في حملات نظافة بالمحلة أثناء عيد الأضحى

ترشيحاتنا

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

بعد الزفاف بساعات .. انتحار عريس مسموما والعروس تلحق به

بطل الهاتريك.. محمد صلاح يفرض سيطرته على أغلفة الصحف الإنجليزية

حرب جنش وأبو جبل .. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

نجيب زاهي زركش يعيد يحيى الفخراني للدراما الاجتماعية بعد غياب 3 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بعيد زواجهما الثاني .. صور

على البحر .. ريم مصطفى تستعرض جمالها بإطلالة جذابة | شاهد

الشعر الأحمر .. علامات غريبة تبرز جمال المرأة فى أفريقيا |صور