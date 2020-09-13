استقرار الدولار في منتصف التعاملات.. لليوم الثالث على التوالي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الثالث علي التوالي ومنذ الخميس الماضي وحتى اليوم الأحد.
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، إلي 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2020
وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي،مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، العربي الأفريقي الدولي، التنمية الصناعية، عودة، كريدي أجريكول، اتش اس بي سي" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع
وسجل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي، المصري الخليجي، الكويت الوطني" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.