انعقاد المعرض السنوي "ميبا" لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص في ديسمبر المقبل

أعلن علي أحمد النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، أن المعرض السنوي "ميبا" لطيران رجال الأعمال والطيران الخاص، سيقام في موعده السنوي خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية والحكومات تجاه مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب أحمد النقي، عن فخره بإقامة الحدث السنوي الذي ينظمه اتحاد "ميبا" ، على الرغم من التحديات التي يشهدها قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا الوبائية، واعتبر "القبي"، أن المعرض فرصة تمكن جميع المهتمين حضور على الأقل فعالية واحدة خلال العام 2020، الأمر الذي سيعيد الثقة لقطاع رجال الأعمال والطيران الخاص.



