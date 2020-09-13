AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

براءة 3 متهمين في قضية داعش إسكندرية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:52 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
أحمد مهدي
قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش إسكندرية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12 سبتمبر.. الحكم على 3 متهمين في قضية داعش إسكندرية

تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش لـ 16 أغسطس

مد أجل الحكم على متهمين اثنين في قضية اللجان النوعية المتقدمة لـ 16 أغسطس

السجن 7 سنوات لمتهمين اثنين في قضية اللجان النوعية المتقدمة

لمدة 45 يوما .. الجنايات تجدد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق المتهم بالرشوة

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يسخر من مروجى السحر فى الدوري

شكاوى ومقترحات رواد السوشيال ميديا لتطوير وحدات المرور.. والداخلية تستجيب

عيد ميلاد مصطفى فهمي.. تعرف على عمره الحقيقي ولماذا لقبته زوجته اللبنانية بـ سي السيد

صحة دمياط تحذر: استخدام الكحول بصورة متكررة يسبب العديد من الأمراض

سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

بنشر صورة جديدة.. محمد فراج يبهر متابعيه بـ نيولوك جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع قرب الشتاء.. 5 أيام لاكتشاف الفرق بين كورونا والأنفلونزا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

بالأزرق المنفوش .. أصالة تتألق في لوك جديد يخطف الأنظار