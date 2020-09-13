براءة 3 متهمين في قضية داعش إسكندرية

قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ببراءة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش إسكندرية".





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.



