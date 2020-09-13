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محافظات

لمواجهة كورونا .. شباب بنى زار في سوهاج يدشنون حملة لتعقيم المساجد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:05 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم
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قسم المحافظات
دشن مجموعة من الشباب المتطوعين في قرية بني زار التابعة لمجلس قروي عرابة أبو الدهب بدائرة مركز سوهاج، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سوهاج، حملة لرش وتطهير المساجد للوقاية من عدوى فيروس كورونا المُستجد.

وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المُصلين من أهالي القرية وأبناءها، مُشددين على الإلتزام بالتباعد الجسدي والإجتماعي، واستخدام المصليات الخاصة بكل فرد مع ارتداء الكمامات، وذلك حرصًا على سلامتهم من عدوى الوباء العالمي الجديد.

ومن الجدير بالذكر أنه جرى إعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء الصلاة اليومية عقب تعليقها لأكثر من 5 شهور في نهاية شهر يونيو الماضي، أعقبها عودة أداء صلاة الجمعة في المساجد نهاية أغسطس الماضي.

كما أن إجمالي أعداد المساجد بمختلف مدن ومراكز وقرى ونجوع محافظة سوهاج حوالي 8 آلاف و 87 مسجدًا وزاوية، المساجد الحكومية بالمحافظة أكثر من 6 آلاف مسجد و428 زاوية، فيما بلغت أعداد المساجد الأهلية 1353 مسجد و306 زاوية.
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