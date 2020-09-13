خبير: الطرق الخضراء نهج هندسي يحافظ على البيئة ويوفر التكاليف.. فيديو

قال الدكتور محمد الصادق، استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة حلوان، إن الطرق الخضراء تتضمن استخدام المواد المعاد تدويرها، او مخلفات الصناعة والنواتج الجانبية للصناعة، في تنفيذ طرق جديدة لتحقيق الإستدامة.





وأشار الصادق، خلال استضافته في برنامج" ٨ الصبح" المذاع علي فضائية" دي ام سي"، إلي أن إعادة استخدام لأسفلت المقشوط القديم،في انتاج خلطة اسفلتيه جديدة، يعمل علي توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة،و يساعدنا علي الحفاظ علي البيئة، إضافة للحفاظ علي الموارد الطبيعية، منوها إلي توفير هذه الموارد للأجيال القادمة.





وتابع: يتم توفير تكلفة تصل إلي ٣٠٪؜، من المواد التي تستخدم في الطرق الخضراء.





وأضاف"الصادق" أنه تم تتفيذ تلك التجارب في المعامل، علي مدي سنوات طويلة، مؤكدا علي ان وجود تلك التجارب في انجلترا وامريكا منذ سنين عديدة، ولكننا بدأنا بالفعل أكثر من ٧ سنوات بمصر، تم العمل علي الطرق الخضراء، تم تنفيذ تجاربنا عمليا ليس داخل المعمل فقط، داخل بعض الشوارع بمدينة القاهرة الجديدة، التي تم تنفيذها منذ ٥ سنوات، ونقوم برصدها كل فترة، لنتأكد بأنها بحالة فنية جيدة، ذات كفاءة عالية، لا تقل عن كفاءة الشوارع التي تم تنفيذها من المواد الأولية .





وأكد" الصادق"، علي أننا نسير علي المعايير الدولية، التي تستخدمها جميع الدول المتقدمة، اهتمام الدولة بالطرق، ساعدنا علي تنفيذ أكثر من ٥٠٠٠ كم للطرق، رفع كفاءة، إنشاء جديد، توسيع وتطوير، موضحا أن المشروع امتدت