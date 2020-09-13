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خبير طرق يكشف أهمية الملصق الإلكتروني ومنظومة النقل الذكي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:06 م
الدكتور حسن مهدى،
الدكتور حسن مهدى، استاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور حسن مهدى، استاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن منظمة النقل العام تشمل وسائط كثيرة ومنها النقل النهري والجوي والنقل البري الذي شهد تطورات كثيرة على مدار الـ 6 سنوات الماضية، والتي أشاد به العالم.

وتابع الدكتور حسن مهدي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الدولة تتجه حاليا الى ادخال النقل الذكي الى منظومة النقل وهو عبارة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ادارة منظومة النقل، والتي يمكن ان تطبق بشكل عام لتكاملية وسائط النقل ببعضها.

وأوضح أن إدخال النقل الذكي سيساعد في مراقبة الطرق على كل المحاور والطرق خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن هذا سيحدث تأثير على خفض معدلات الحوادث على جميع المحاور ويؤدي الى انضباط حركة المرور خاصة للنقل الثقيل.

"كل حاجة بتتصور وبتتنقل" منوها بأن منظومة النقل الذكي ستقضي على المخالفات والسرعات الزائدة وهذا من خلال "الملصق الإلكتروني" على المركبات، مشيرا الى أن إدارات المرور بانتهاء شهر أكتوبر ستنتهي من كل السيارات.

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