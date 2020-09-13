شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك: سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة.. نتمسك بــ حل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.. وندعم الحوار القائم في المغرب وأي جهود للتوصل لحلول للأزمة

- وزير الخارجية:
- تدخلات خارجية لــ خدمة سياسات توسعية في ليبيا
- ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية
- تركيا تجلب مقاتلين أجانب وتدعم تنظيمات إرهابية في ليبيا
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشددا على أن مصر تتمسك بــ حل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، وتدعم الحوار القائم في المغرب وأي جهود للتوصل لحلول للأزمة الليبية.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، صباح اليوم، الأحد، بمقر وزارة الخارجية بــ ماسبيرو، إن هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا، وهناك تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا.
وشدد الوزير على أن مصر تدعم الحوار الليبي الليبي في المغرب، وتتمسك بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مصر تدعم كل الجهود للتوصل لحل للأزمة في ليبيا.
وأكد زوهراب ماناتسكانيان، وزير خارجية أرمينيا، أن زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار ما تمثله المنطقة من أهمية قصوى بالنسبة لأرمينيا، مضيفا أنه ليس سرًا أن الشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من البيئة الأمنية الشاملة، التي تعمل فيها الدولة الأرمينية.
وتابع الضيف الأرميني: "كنا جزءًا من منطقة الشرق الأوسط، مشاركًا نشطًا عبر السنين، وواجهنا قضايا وجودية مثل السلام والحرب. نحن مرتبطون بهذه المنطقة من خلال العديد من الروابط والمصالح. وإدراكا لما سبق ، قامت وزارة الخارجية بتطوير واستراتيجية الشرق الأوسط هذا العام".
وشدد على أن هذه استراتيجية سيادية، مما يعني أن جميع الزيارات والبرامج التي قامت وزارة خارجية أرمينيا بتطويرها تجاه الشرق الأوسط ستخلق أساسًا متينًا لإنشاء منصة ذات صلة لمتابعة مصالح الدولة وتنفيذها بالتعاون المتبادل والمنفعة مع البلدان الشريكة، كما ستحدد إطار عمل المصالح المشتركة، وكل هذا يهدف إلى ضمان وتوجيه وتعزيز مصالح دولة أرمينيا القومية.
وقال إنه يبدو أن من البديهي أن يدرك الجميع أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لأرمينيا. أرمينيا ليست فقط جزءًا من الشرق الأوسط الكبير، فهي ليست فقط مشاركًا في الجغرافيا السياسية للبحار الثلاثة التي تم التحدث عنها مؤخرًا - البحر الأسود وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط ؛ أرمينيا جزء لا يتجزأ من تلك المنطقة.
وأضاف أن هناك عنصرًا مهمًا وهو أحد المستجدات في سياسة أرمينيا تجاه الشرق الأوسط، لأن أرمينيا كدولة ذات رسالة حضارية وكدولة تمثل شعبها يجب أن تحمي بالتأكيد مصالح الأقليات الدينية والقومية الأخرى.
وأكد أن الحقيقة أن "خطواتنا الإستراتيجية في الشرق الأوسط ستبدأ من مصر لكنها لن تنتهي عند هذا الحد. نحن نفكر في القيام بزيارات إلى دول الشرق الأوسط الأخرى أيضًا: لبنان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الأردن، إنها منطقة مهمة بالنسبة لنا، ولا يمكننا أن نغفل عن استقرار الشرق الأوسط".