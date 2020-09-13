شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك: سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة.. نتمسك بــ حل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.. وندعم الحوار القائم في المغرب وأي جهود للتوصل لحلول للأزمة

وزير الخارجية:

تدخلات خارجية لــ خدمة سياسات توسعية في ليبيا

ندعم كل الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية

تركيا تجلب مقاتلين أجانب وتدعم تنظيمات إرهابية في ليبيا









أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن سياسات تركيا توسعية ومزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشددا على أن مصر تتمسك بــ حل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، وتدعم الحوار القائم في المغرب وأي جهود للتوصل لحلول للأزمة الليبية.











وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني، صباح اليوم، الأحد، بمقر وزارة الخارجية بــ ماسبيرو، إن هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا، و هناك تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا.









وشدد الوزير على أن مصر تدعم الحوار الليبي الليبي في المغرب، وتتمسك بحل سياسي ليبي ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مصر تدعم كل الجهود للتوصل لحل للأزمة في ليبيا.



