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اقتصاد

أحمد حسام عوض: التيسيرات الجديدة تحسم ملف مخالفات البناء سريعًا لصالح الدولة والمواطن

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:23 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمد يحيى
قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التيسيرات الحكومية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء تحسم ملف المخالفات سريعًا بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في التصدي للعشوائية في البناء وتطوير وإصلاح منظومة التراخيص.


وأضاف «عوض»، في تصريحات له اليوم، الأحد، أن الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة يحافظ على حقوق الدولة كما يقضي على عودة العشوائيات في القرى والمحافظات في الوقت الذي يحظى فيه هذا الملف باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي  والحكومة في تقنين الأوضاع ومنع حدوث أي مخالفات.




وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بتوجيه القيادة السياسية بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها في التيسير على المواطنين وسرعة تقنين المخالفات القديمة.


وتابع: "كما أن حزمة القرارات الجديدة للتصالح وتطبيق خصم ٢٥% من قيمة التصالح، من القرارات الإيجابية والمحفزة التي تنم عن مدى تفهم القيادة السياسية لمعالجة الأزمة من جذورها بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطنين، كما تعكس مدى إدارة للحكومة للملف والتعامل مع المخالفات باحترافية وبمنتهى الحسم والجدية في التصدي لأي مخالفات جديدة".
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