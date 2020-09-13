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برلمان

يوسف الحسيني: مجلس النواب المقبل سيكون عليه العديد من المسئوليات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:17 م
الإعلامى يوسف الحسينى
الإعلامى يوسف الحسينى
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ماجدة بدوى
قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث الإعلامي للقائمة الوطنية من أجل مصر، إن التجربة الثانية لتشكيل تحالف انتخابي بعد مجلس الشيوخ سابقة لم تحدث من قبل. 

وأضاف الحسيني خلال كلمته اليوم باجتماع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية "من أجل مصر": "ها هي اليوم القائمة الوطنية من أجل مصر يتم تشكيل تحالف للمرة الثانية لخوض انتخابات مجلس النواب، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة الأحزاب المشاركة، والتي اتفقت على حب الوطن، منها حزب مستقبل وطن". 

ولفت الحسينى إلى أن مجلس النواب المقبل سيكون عليه العديد من المسئوليات، متابعا:" مع كامل الاحترام للمجلس الحالي"، وأن المجلس المقبل سيكون على دور كبير، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك اندماج لأكثر من حزب.

وتمنى أن يكون هناك تخالف سياسى تحت قبة البرلمان، وأنه فى تحالفات أخرى يكون هناك مزيد من الأحزاب، وان يكون التحالف تحت القبة أكثر تماسكًا.
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