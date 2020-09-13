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ثقافة

رئيس الأوبرا يفتتح معرضين فنيين بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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طارق موسى
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا مساء اليوم "الحد" معرضين فنيين الأول فى السادسة مساء بقاعة صلاح طاهر تحت عنوان (شريط) للفنانة الدكتورة رانيا علام

ويحمل المعرض الأول الذى يضم حوالى ٧٠ لوحة فنية متميزة رسالة جمالية وتأملية بين الخيال والواقع، حيث يدور محلقا بعيدا عن الزمان والمكان فلكل منا شريط سينمائي خاص به يضم حكاياتنا وذكرياتنا فى معركة الحياة ونعيشها فى كل حالاتها ما بين قسوة الأيام وجمالها ويظل فى النهاية الأمل والحلم فى التغيير. 

كما يفتتح بقاعة زياد بكير معرض بعنوان (فكرة وإبداع) للفنان الشاب محمد محمد على الطالب بمدرسة النور للمكفوفين بالاسكندرية والحاصل على العديد من الجوائز فى مسابقات تابعة لوزارات التربية والتعليم، الآثار والثقافة وشارك فى العديد من معارض مكتبة الاسكندرية.
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