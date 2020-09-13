احذر من الجيران.. فيديو يظهر شبح يحصد 1.5 مليون مشاهدة.. شاهد





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إحدى السيدات كانت اشترت منزلا جديدا فقامت بتصوير لقطة للمكان لإرسالها إلى إبنتها لتتعرف معها على المنزل الجديد.





ولفت إنتباه مستخدمي تيك توك وجود خيال ظهر في أحد النوافذ خلال الفيديو، ومن ثم ظهر وجه شخص واضح في نافذة آخرى وكأنه طفل يراقبها من النوافذ.





وتداول الرواد الفيديو لتحذير السيدة من المنزل الذي ستسكن بالقرب منه، واقترحوا عليها استرجاع المال والسكن في منطقة آخرى.

فوجئت سيدة بأن الفيديو الذي قامت بإرساله إلى ابنتها ونشرته على تيك توك وصل إلى مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أن اكتشف المتابعين شئ ما غريب في الصورة.