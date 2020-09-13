مدير تنسيق هندسة عين شمس: توافد 180 طالب ثانوي لتقليل الاغتراب

قالت خديجة صادق مدير تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن معامل تنسيق كلية الهندسة استقبلت أعداد كثيفة من طلاب الثانوية العامة وذلك لتقليل الاغتراب وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بدءا من امس السبت.





وأضافت خديجة خلال تصريحاتها لصدي البلد، أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة.





وأكدت أن لكل طالب فرد متخصص لمساعدته في استفساراته، منوها ان عدد الطلاب تجاوز 180 طالب باليوم الثاني من تقليل الاغتراب .



