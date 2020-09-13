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تعليم

مدير تنسيق هندسة عين شمس: توافد 180 طالب ثانوي لتقليل الاغتراب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:40 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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حسام الفقي
قالت خديجة صادق مدير تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن معامل تنسيق كلية الهندسة استقبلت أعداد كثيفة من طلاب الثانوية العامة وذلك لتقليل الاغتراب وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بدءا من امس السبت.  

وأضافت خديجة خلال تصريحاتها لصدي البلد، أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة. 

وأكدت أن لكل طالب فرد متخصص لمساعدته في استفساراته، منوها ان عدد الطلاب تجاوز 180 طالب باليوم الثاني من تقليل الاغتراب .

الجدير بالذكر استقبلت منذ صباح امس معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، ١٩٤٧ طالبًا وأسرهم وذلك لتقليل الاغتراب وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بدءا من السبت حتي يوم الاربعاء.
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