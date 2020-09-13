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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا؟

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:04 م
ماذا يحدث لجسمك عند
ماذا يحدث لجسمك عند رفع ساقيك 20 دقيقة يوميا ؟
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اسماء محمد
النوم على الاض و رفع الساقين للاعلي من العادات التى تحسن الكثير من المشكلات الصحية التى يعانى منها الانسان وتجعله اكثر حيوية ونشاط.
 وعرض موقع "brightside" اهم الفوائد التى يحصل عليها جسمك عند النوم بهذه الطريقة يوميا.
يختفي الشعور بالثقل في ساقيك.
 لا مزيد من التعب عند ارتداء الكعب العال
 سوف تتحسن عملية الهضم لديك.
 لن يتم إجهاد جهازك العصبي.
ستتحسن نوعية نومك.

ولكن لكى تتمكن من عمل هذا التمرين والاستفادة بفوائده يجب اتباع هذه الخطوات :
من المهم ألا تمنع ملابسك الدورة الدموية أو تتداخل معها. اختر ارتداء الملابس الفضفاضة الأكثر راحة بدون أحزمة الخصر. من الواضح أن الاستلقاء بلا حراك على الأرض لمدة 20 دقيقة لا يبدو وكأنه تمرين منتظم. إنها أشبه باليوغا أو تقنية الاسترخاء. ومع ذلك ، فإن هذا التسلية له فوائد كثيرة لجهاز الدورة الدموية.

القيد الوحيد لهذا التمرين هو إصابة حديثة أو مزمنة في الساقين أو العمود الفقري. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن العديد من المبتدئين يرتكبون الأخطاء التالية:
 الاستلقاء بعيدًا جدًا عن الحائط أو قريبًا جدًا منه ، أو وضع بكرة ناعمة جدًا تحت الرقبة. يمكن أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى توتر العضلات ويمكن أن تتداخل مع استواء العمود الفقري. إذا كنت تقوم بهذه المصاعد بشكل منتظم ، فستشعر قريبًا بالكثير من التغييرات الممتعة.

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