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منوعات

إعجاب وسخرية.. فنان إسرائيلي يعزف النشيد الوطني لدولة عربية.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعازف إسرائيلي يعزف النشيد الوطني لمملكة البحرين بعد أنباء عن التطبيع مع إسرائيل.
 

ونشرت صفحة " إسرائيل بالعربية" على موقع التغريدات القصيرة ، تويتر ، مقطع فيديو لعازف اسرائيلي يدعى موشي حبوشة يعزف على العود النشيد الوطني لمملكة البحرين . 


وعلق عدد من الرواد على الفيديو وانقسمت الآراء بين إعجاب وسخرية مما تقوم به إسرائيل من محاولات للتقرب من العرب بكل الطرق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي . 


يذكر الفيديو انتشر بعد توصل كل من إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق التطبيع.
 
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