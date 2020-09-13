إعجاب وسخرية.. فنان إسرائيلي يعزف النشيد الوطني لدولة عربية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعازف إسرائيلي يعزف النشيد الوطني لمملكة البحرين بعد أنباء عن التطبيع مع إسرائيل.
ونشرت صفحة " إسرائيل بالعربية" على موقع التغريدات القصيرة ، تويتر ، مقطع فيديو لعازف اسرائيلي يدعى موشي حبوشة يعزف على العود النشيد الوطني لمملكة البحرين .
وعلق عدد من الرواد على الفيديو وانقسمت الآراء بين إعجاب وسخرية مما تقوم به إسرائيل من محاولات للتقرب من العرب بكل الطرق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .
يذكر الفيديو انتشر بعد توصل كل من إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق التطبيع.
الفنان الإسرائيلي موشي حبوشة يعزف على العود ويؤدي النشيد الوطني لمملكة البحرين.🇧🇭🎶 pic.twitter.com/QF6ut8Kh5T— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 13, 2020