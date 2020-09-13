إعجاب وسخرية.. فنان إسرائيلي يعزف النشيد الوطني لدولة عربية.. فيديو





ونشرت صفحة " إسرائيل بالعربية" على موقع التغريدات القصيرة ، تويتر ، مقطع فيديو لعازف اسرائيلي يدعى موشي حبوشة يعزف على العود النشيد الوطني لمملكة البحرين .









وعلق عدد من الرواد على الفيديو وانقسمت الآراء بين إعجاب وسخرية مما تقوم به إسرائيل من محاولات للتقرب من العرب بكل الطرق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي .









يذكر الفيديو انتشر بعد توصل كل من إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق التطبيع.