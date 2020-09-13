تهيج الممرات العلوية.. تعرف على أسباب خروج "العطسة".. فيديو

قال الدكتور عبد الله يوسف طبيب الرعاية المركزة، إن العطس واحد من الإجراءات الوقائية لتنظيف الممرات التنفسية العلوية.





وأضح "يوسف"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، أن العطس ينتج عن طريق تهيج الممرات العلوية التنفسية بأى مثير خارجى بمجرد استنشاق أى أجسام غريبة لتبدأ الممرات بطردها على الفور عن طريق العطس.





وأشار إلى أن الأجسام الغريبة من الممكن أن تكون حبوب لقاح وروائح قوية والتهاب الجيوب الأنفية ونزلات البرد.





وتابع، أن العطس إجراء وقائى منحه الله للإنسان فى جهاز مناعته لطرد أى أجسام غريبة عند استنشاقها.

