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رياضة

بتهمة الرشوة.. مالك bein sports القطرية يواجه عقوبة السجن 5 سنوات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:08 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
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محمد السعيد
يواجه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي مالك شبكة بي إن سبورتس، عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة الرشوة.

كان المدعي العام السويسري وجه لـ ناصر الخليفي تهمة تقديم رشوة لجيروم فالك الأمين العام السابق لـ"الفيفا" من أجل الحصول على بث البطولات لصالح شبكة "بي إن سبورتس".

ومن المقرر أن يشهد غدا الإثنين أولى جلسات ناصر الخليفي وجيروم فالك بتهمة الرشوة.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، أن كلا من ناصر الخليفي وجيروم فالك يواجهان عقوبة السجن  5 سنوات، بتهمة الرشوة، من أجل تسهيل علمية حصول الشبكة القطرية على بعض البطولات.

وأضاف الصحيفة، أن القضاء السويسري سيصدر حكمه بشأن قضية الرشوة المتورط فيها ناصر الخليفي وجيروم فالك، نهاية شهر أكتوبر المقبل.
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