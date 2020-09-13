أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أرخص هاتف ذكي في مصر من أوبو.. وكيفية إصلاح مشاكل هواتف آيفون الشائعة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قدمت شركة شاومي Xiaomi، خلال الشهر الماضي هاتف Mi 10 Ultra، والآن، تستعد الشركة الصينية لإطلاق هواتف الذكية الجديدة Mi 10T Pro وMi 10T، في إسبانيا.
تتوافر الملايين من التطبيقات والألعاب الرائعة والمفيدة على متجر هواتف أندرويد جوجل بلاي Google Play، ولكن يجهل وجودها الآلاف المستخدمين للمنصة، لصعوبة البحث داخل المتجر الإلكتروني والاهتمام بالتطبيقات الأكثر شعبية بين المستخدمين.
قال شركة مايكروسوفت Microsoft:"إن مجرمي الإنترنت الذين تربطهم علاقات مع روسيا والصين وإيران يحاولون التطفل على الأشخاص والجماعات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020".
يتعرض مالكو أجهزة آيفون iPhone إلى بعض المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدام الهاتف الذكي، سواء إذا كانت تتعلق بالبطارية أو بأحد التطبيقات والتي عند مواجهتها يشعر بعض الأشخاص بضرورة الذهاب إلى الصيانة أو شراء هاتف جديد.
تعد تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، ميزة رائجة في مجال سماعات الأذن اللاسلكية الحديثة، والتي تضيفها شركات التكنولوجيا الكبرى لمنتجاتها من السماعات لإلغاء الإزعاج من الأصوات المحيطة أثناء استخدام السماعة.
قد تتسبب بعض المشكلات بتطبيق واتساب WhatsApp، في إيقاف عرض إشعارات المكالمات عند قفل الهاتف أو عدم استخدام التطبيق، والتي يصعب معها استقبال بعض المكالمات المهمة أو فقدانها.
حذر باحثون من شركة ZScaler لأمن المعلومات، من تطبيق مزيف يدعى أنه مخصص لتيك توك برو TikTok Pro، والذى يحتوى على برامج تجسس خطيرة، تضر بمستخدمي هواتف أندرويد.
تنافس شركة أوبو بقوة فى سوق الهواتف الذكية الجديدة بالأسواق المصرية والعالمية، من خلال إصدار هواتف بإمكانات حديثة وبأسعار في متناول يد الجميع، لتنافس وبقوة الشركات الأخرى المصنعة لهواتف أندرويد الأكثر استخداما حول العالم.