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توك شو

احذر.. مرض خطير يسببه كتم العطسة.. تعرف عليه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:09 م
كتم العطس
كتم العطس
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شيرين عادل
قال الدكتور عبد الله يوسف ، طبيب الرعاية المركزة، إن قوة العطسة تحتوى على هواء يخرج بسرعة تصل إلى كيلومترات فى الساعة.

وحذر "يوسف"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم"  ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، من كتم العطس نظرأ لما قد يسببه من تقلص بعضلات الصدر، أو فقرات العمود الفقرى وأخطره على الإطلاق تهتك الأنسجة بالممرات التنفسية، ناصحا بعدم التعرض نهائيأ لنوبات كتم العطسة وتركها تنطلق فى مسارها الطبيعى لفوائدها الكبيرة.

وأضاف أن التهابات الجهاز التنفسى تنتقل عن طريق خطوتين أولهما الهواء، أو الحبيبات " الرذاذ" عندما يكون الفيروس ثقيل نوعأ مأ.

وأكد أن العطس يزيد من احتمالية حجم وانتشار العدوى عند الشخص المصاب سواء نزلات برد أو فيروس كورونا، لافتا إلى أن الهواء يحول العدوى التى تأتى عن طريق الرذاذ وتملئ محيط الغرفة بالكامل.
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